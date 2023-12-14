Isparta TKDK'ya Rekor Başvuru!

Isparta TKDK'ya Rekor Başvuru!
ISPARTA
G.Tarihi: 14.12.2023 01:06
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Avrupa Birliği fonlarını yatırımcılarla buluşturan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ipart 2'nin son çağrısı olan 13. Proje Çağrı Dönemi'nin başvurularını tamamladı.
13. Proje Başvuru Çağrısı'na Isparta'dan rekor düzeyde bir başvuru yapıldı.
Buna göre Isparta, Türkiye'de yatırım ve HB miktarı açısından 42 il içinde ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza attı.
Bu çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 493 milyon lira olan 39 proje başvurusu aldıklarına belirten, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Isparta ilk koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, 39 projeye %50 ila %70 arası HB sağlayacağız.
HB destek tutarı ise 260 milyon liradır dedi.

Gülcü açıklamasında; ''Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak Ağustos ayında çıkmış olduğumuz
Ipart 2 HB Destek Programının son çağrısı dediğimiz 13. Çağrı Dönemi'ni kapatmış bulunuyoruz.
Isparta'da 13. Çağrı Dönemi'nde çok müthiş bir başarı, çok güzel bir rekor, kendi rekorumuzu kırdık diyebilirim.
Onun için çağrı döneminde 39 proje aldık.
Meyve sebze işleme, et işleme, süt işleme ve hayvancılıkla ilgili modernizasyon projelerinin destekleneceği bir çağrı 13. Çağrı Dönemi.
39 proje aldık. Söylediğim gibi bu 39 projenin toplam yatırım tutarı 493 milyon lira.
HB destek talebi ise eğer bu projelerin tamamı geçmesi durumunda ödeyeceğimiz HB miktarı 260 milyon lira.
Bu bizim Isparta'mız açısından son derece güzel bir sonuç.
Tabi uzman arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları, koordineli çalışmaları, basınımızla doğru iletişim, güzel bilgilendirme ve üstün gayretlerimiz sonucu
yatırımcılarımızın da yatırım iştahıyla birlikte bu başarıyı elde etmiş bulunuyoruz.
Hem yatırım tutarı bütçe bakımından hem proje bakımından 42 il içinde yine ilk 10 içinde olmayı başardık Isparta olarak.
Bu bizim için çok güzel bir onur, çok güzel bir gurur.'' Dedi.
39 proje başvurusunun 24'ünün meyve sebze depolama ve paketleme sektöründen yapıldığına dikkat çeken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Isparta ilk koordinatörü Prof. Dr. Gülcü, yatırımcılarımızın dokuzunu tarımsal kalkınma kooperatifi ve yetiştirece birliği oluşturmaktadır dedi.

''Almış olduğumuz 39 projenin dediğim gibi dağılımına baktığımızda 24'ünün meyve sebze daha çok meyve tabi Isparta'da meyve depolama paketleme işleme sektörü ile ilgili olduğunu görüyoruz.
Birçok yatırımcımız soğuk hava depolarında ihtiyaçları olan güneş enerji sistemlerini, enerji yatırımlarını yapacaklar.
İhtiyaçları olan soğutuculu tırlar vereceğiz bazı yatırımcılarımıza.
Bazı yatırımcılarımız depolarında büyük depolama baksları plastik bakslar alacak ciddi miktarlarda paralar tutuyor bunlar.
Yine forklift ihtiyacı olanlar forklift ihtiyaçlarını karşılayacaklar.
9 tane tarımsal kalkınma kooperatifimiz bu çağrı döneminde TKDK HİBE desteklerinden faydalanacak.
Bu da bizim için sevindirici bir durum.
Onlarda sahip oldukları süt toplama merkezleri çoğu süt toplama merkezlerine yeni soğutuculu tanklarıyla beraber yeni araçlar alacaklar.
İnşallah projeleri düzgün ve eksiksiz bir şekilde ise onları da destekleyeceğiz bu çağrı döneminde.
Bazı tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz de yine soğuk hava depolarını modernize edecekler, yenileyecekler.
Dediğim gibi bu çağrı döneminin inşallah ilimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum.
Bu 39 projenin inşallah tamamının geçmesini ve tüm yatırımcılarımızı desteklemeyi ümit ediyorum.
İlimize, ülkemize, yatırımcılarımıza, üreticilerimize hayırlı olsun diyorum.'' Dedi.
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