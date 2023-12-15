Isparta'da Fuhuş Operasyonları: Fuhuş Artıyor!

İsparta İl Merkezi'nde fuhuşa yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 46 ayrı adreste müdahalede bulunuldu.Son olarak, 14 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden fuhuşa aracılık eden ve fuhuşla ilişkili faaliyetlerde bulunan toplamda 16 şahıs yakalandı. Bu kişilere karşı adli ve idari işlemler uygulanarak hukuki süreç başlatıldı.2023 yılı içerisinde toplam 46 adreste yapılan operasyonlarda 122 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış olup, 761.852 TL idari para cezası kesilmiş ve fuhuş yapılan adreslere 4140 gün süreyle kapama cezası getirilmiştir.Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadele kapsamındaki denetimlerin saha ve sanal devriyelerle 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.