​ ISPARTA'DAKİ BOWLİNG MERKEZİNİZ!

FUNCİTY'NİN BOWLİNG SALONU YENİLENDİ...

FUNCİTY...!

Iyaşpark







































































Harika zamanları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmak için hem mükemmel aktivite hemde süper bir hobi sporu... İster becerilerinizi geliştirmek isteyin, ister arkadaşlarınıza ne kadar iyi olduğunuzu gösterin...! Yada meslektaşlarınızla bir bowling turnuvasında yoğun geçen çalışma haftasını unutun. Size ayrılmış sekiz (8) şeridi ile havanın durumu ne olursa olsun gelip bir bowling oynayın! Atışınızı yapın! Harika puanlar alıp, strike'lar yakalayın...!Eğlence, spor ve oyunlarının bir araya geldiği Funcity'de, yeni modern bowling salonunda, harika bir atmosferin tadını çıkarın.Funcity'nin yenilenen bowling salonu size tamamen bilgisayar kontrollu,düz ekranlara sahip sekiz şerit sunuyor.En son LED aydınlatma teknolojisi ve adrenalin seviyenizi yükselten hit müzikler eşliğinde bowling oyanamanın keyfini çıkarın.Ayrıca tesiste; bilardo masası, langırt masası ve sizi ve misafirlerinizi bütün gün eğlendirecek atari oyunları ve bir de karaoke odası bulacaksınız.Bir gülümsemeyle karşılandığınız, unutamayacağınız bir eğlence kalitesi,