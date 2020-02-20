ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ



BİR SORU BİR CEVAP

Anne babasının yaşadığı beldeye giden kişi seferi olur mu?



Yetişkin bir kimse doğup büyüdüğü, ya da sürekli yaşa¬mak üzere temelli yerleştiği aslî vatanını terk edip herhangi bir sebeple sürekli yaşamak üzere bir başka yere yerleşirse burası onun aslî vatanı olur ve bu durumda önceki yer vatan-ı aslî ol¬maktan çıkar.

Eski aslî vatanında anne-babasının veya yetişkin çocukla¬rının bulunması durumu değiştirmez. Tercih edilen görüş budur.

Buna göre bir kimse sürekli yaşamakta olduğu vatanından ayrılıp, ziyaret vb. amaçlarla 90 km. ve daha uzak yerde yerle¬şik olan anne-babasının yanına giderse, seferilik hükümlerine tabi olur. Dolayısıyla gittiği yerde Hanefîlere göre 15, Şâfiîlere göre 4 günden daha az kalmaya niyet ettiği takdirde seferî olur.



AYET

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanı¬za iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin ya¬nında yaşlanırsa onlara ‘öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.” (İsra, 17/23)



HADİS

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.s.) “Perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun” buyurunca dendi ki: “Kim (perişan olsun) ya Resûlallah?” Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: “Anne ve babasına veya onlardan sadece biri¬ne yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse.” ( Müslim, Birr, 9,10.)



DUA

“Beratımızı sağ elimize alarak Sıratı kolayca geçmeyi, sev¬diklerimizle birlikte cennetine girmeyi bizlere nasip ve müyes¬ser eyle Allah’ım!”