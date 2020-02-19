İl Müdürlüğümüz ile Isparta Belediye Başkanlığı işbirliğinde 6 Mart 1930 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90.Yıl dönümü anısına 1 Mart Pazar günü düzenlenecek olan Atatürk Halk Koşusu kayıtları başladı.
Son Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2020 Cuma
Tüm halkımız davetlidir.
BAŞLANGIÇ YERİ VE SAATLER
Büyükler: Saat - 11:00 - Başlangıç Yeri: Iyaş Bulvar Önü
Küçükler: Saat - 10:30 - Başlangıç Yeri : Otogar Kavşağı
Bitiş Yeri: Isparta Belediyesi Önü
ÖDÜLLER
- 1.'ye 750 TL ( Birinci)
- 2.'ye 500 TL (İkinci)
- 3.'ye 250 TL ( Üçüncü) verilecek.