ATATÜRK HALK KOŞUSU KAYITLARI BAŞLADI

28 Şubat 2020 Cuma

BAŞLANGIÇ YERİ VE SAATLER

11:00

10:30

ÖDÜLLER

1.'ye 750 TL ( Birinci)

2.'ye 500 TL (İkinci)

3.'ye 250 TL ( Üçüncü) verilecek.

İl Müdürlüğümüz ile Isparta Belediye Başkanlığı işbirliğinde 6 Mart 1930 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90.Yıl dönümü anısına 1 Mart Pazar günü düzenlenecek olan Atatürk Halk Koşusu kayıtları başladı.Tüm halkımız davetlidir.- Başlangıç Yeri: Iyaş Bulvar Önü- Başlangıç Yeri : Otogar KavşağıIsparta Belediyesi ÖnüIsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü