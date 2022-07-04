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Isparta'da Yaş meyve ve sebzede rekor ihracat

Isparta'da Yaş meyve ve sebzede rekor ihracat
ISPARTA
G.Tarihi: 03.07.2022 16:21
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Yaş meyve ve sebzede rekor ihracat
Isparta 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 18 milyon 091 bin 41 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında bu değer 52 milyon 292 bin 45 dolar şeklinde hesaplandı.
 
-10 sektör ‘1 milyon dolar’ barajını aştı
Isparta’da 10 sektör 1 milyon ve üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ihracat 4,7 milyon dolar oldu.
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatı 4,2 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti. Tekstil ve hammaddelerinde bu değer 2,9 milyon dolar.
 
Makinenin yükselişi
Isparta Haziran 2022’de makine ve aksamlarında 1 milyon 221 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında bu sektördeki ihracat geliri ise 12, 4 milyon dolara erişti.
 
-‘İş’te Isparta’nın sektörel açıdan ihracat raporuna yakın plan:
 
Sektör                                                                 Hz.’22                   Oca.-Hz.’22
 
Yaş Meyve ve Sebze                                      18.091,41            52.292,45
Madencilik Ürünleri                                      7.291,47               34.254,48
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri            4.702,92               22.858,22
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü.       4.248,65               20.180,19
Tekstil ve Hammaddeleri                             2.991,97               18.486,95
Hazırgiyim ve Konfeksiyon                         2.365,21               15.706,06
Halı                                                                       2.270,01               11.112,72
İklimlendirme Sanayii                                  1.716,67               8.665,68
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri               1.441,20               13.203,42
Makine ve Aksamları                                    1.221,82               12.490,17
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller         417,52                  4.750,93
Meyve Sebze Mamulleri                             288,22                  5.071,66
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M.     276,19                  2.986,19
Demir ve Demir Dışı Metaller                   271,32                  1.803,90
Süs Bitkileri ve Mamulleri                            266,14                  2.882,27
Çelik                                                                    231,71                   603,88
Elektrik ve Elektronik                                     127,29                  446,93
Kuru Meyve ve Mamulleri                          49,51                     142,02
Diğer Sanayi Ürünleri                                    3,24                       83,77
Deri ve Deri Mamulleri                               2,12                       18,22
Otomotiv Endüstrisi                                       1,06                       160,08
Mücevher                                                          -                              0,30
 
Toplam                                                                48.343,42            228.408,76
 
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