Yaş meyve ve sebzede rekor ihracat

Isparta 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 18 milyon 091 bin 41 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında bu değer 52 milyon 292 bin 45 dolar şeklinde hesaplandı.



-10 sektör ‘1 milyon dolar’ barajını aştı

Isparta’da 10 sektör 1 milyon ve üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ihracat 4,7 milyon dolar oldu.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatı 4,2 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti. Tekstil ve hammaddelerinde bu değer 2,9 milyon dolar.



Makinenin yükselişi

Isparta Haziran 2022’de makine ve aksamlarında 1 milyon 221 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında bu sektördeki ihracat geliri ise 12, 4 milyon dolara erişti.



-‘İş’te Isparta’nın sektörel açıdan ihracat raporuna yakın plan:



Sektör Hz.’22 Oca.-Hz.’22



Yaş Meyve ve Sebze 18.091,41 52.292,45

Madencilik Ürünleri 7.291,47 34.254,48

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 4.702,92 22.858,22

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 4.248,65 20.180,19

Tekstil ve Hammaddeleri 2.991,97 18.486,95

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 2.365,21 15.706,06

Halı 2.270,01 11.112,72

İklimlendirme Sanayii 1.716,67 8.665,68

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.441,20 13.203,42

Makine ve Aksamları 1.221,82 12.490,17

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 417,52 4.750,93

Meyve Sebze Mamulleri 288,22 5.071,66

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M. 276,19 2.986,19

Demir ve Demir Dışı Metaller 271,32 1.803,90

Süs Bitkileri ve Mamulleri 266,14 2.882,27

Çelik 231,71 603,88

Elektrik ve Elektronik 127,29 446,93

Kuru Meyve ve Mamulleri 49,51 142,02

Diğer Sanayi Ürünleri 3,24 83,77

Deri ve Deri Mamulleri 2,12 18,22

Otomotiv Endüstrisi 1,06 160,08

Mücevher - 0,30



Toplam 48.343,42 228.408,76

