Isparta'da kendi beshanesinde organik olarak besledikleri ve islami ve sağlık kurallara uygun kesimi yapılan et çeşitleri,Tavuk ürünleri ile

Bilim Tıp karşısında sizleri bekliyor.

PİKNİK Mİ YAPACAKSINIZ?

Mangallık,Haşlamalık,Pirzolalık,Köftelik etler ayrıca piknik için özel olarak hazırlanmış köfte ve pirzola çeşitleri bunun yanı sıra piknik malzemeleri yine lezzetli ve sağlıklı etin adresinde

P'ta..

Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı başlamıştır..

Adres :

Telefon :