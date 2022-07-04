“Yıllık 500 milyon dolar” hedefine çok yakın

Isparta 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 48 milyon 343 bin 42 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Mayıs 2022’de bu değer 31 milyon 890 dolar idi.



-440 milyon dolar seviyesi aşılacak

Isparta 2022 yılının ilk yarısında ise 228 milyon 408 bin 76 dolar değerinde ihracat yaptı. Yılın geriye kalan diliminde de ihracat artışı bu şekilde bir grafik çizerse Isparta’nın 500 milyon dolar ihracat hedefine çok yaklaşılacak. Zira Isparta 2021’de total 440,2 milyon dolar ihracat yapmıştı.



-Türkiye’nin 32’inci ihracatçı kenti: Isparta

Isparta, ihracat gelirleri bakımından Türkiye’de 81 kent arasında 32’inci sırada yer alıyor.



-1milyar 360 milyon dolar

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdur’da 2022 yılının ilk yarı ihracat geliri ise 1 milyar 360 milyon 968 bin dolar oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı verilere yakın plan yapıyoruz:



Kent Hz.’22 Sıra Oca.-Hz.’22



Antalya 178.482,52 15 1.062.813,29

Isparta 48.343,42 32 228.408,76

Afyon 41.233,20 33 214.548,48

Burdur 29.968,37 44 139.003,96



-Mayıs’a kıyasla ihracat 4,6 oranında düştü

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 242 milyon 381 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 254 milyon 120 bin dolar idi. Değişim oranı (düşüş) yüzde 4,6; Pay (22) yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.



-Batı Akdeniz Bölgesi ihracatı 1 milyar 360 milyon 968 bin dolar oldu

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 360 milyon 968 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 290 bin 446 dolar idi. Değişim 5,5 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.343,42



Toplam 228.408,76

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.581,68

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Haziran 2022 dönemi ihracatı: 48.343,42 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Haziran 2022 dönemi ihracatı: 228.408,76 dolar

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Isparta’nın Haziran 2021 dönemi ihracatı: 51.029,40 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 30 Haziran 2021 dönemi ihracatı: 239.858,03 dolar

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Isparta’nın Mayıs 2022 dönemi ihracatı: 31.890,21 dolar

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