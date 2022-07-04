Almanya’ya tüm zamanların rekor düzeyde ihracatı yapıldı: 12,6 milyon dolar

Isparta 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya’ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi: 12 milyon 667 Bin dolar. Yılın ilk yarısında ise anılan ülkeye ihracatı 19,7 milyon dolara erişti.



-Rusya’ya ihracat tavan yaptı, Ukrayna’ya ise ‘sıfır’ düzeyine düştü

Isparta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve savaş durumu nedeniyle ihracatta köklü düzeyde etkileşim yaşadı. Zira Rusya’ya tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Savaş öncesi Isparta Rusya’ya aylık ortalama 200 bin dolar değerinde ihracat yapıyordu. Şimdi ise bu değer 3 milyon dolara sıçradı. Yılın ilk yarısında ise ihracat toplamı 11,1 milyon dolar oldu. Ukrayna’ya ihracat ise ‘sıfır’ düzeyine düştü. Isparta son üç aydır Ukrayna’ya ihracat gerçekleştiremiyor.



-Antalya Serbest Bölge’ye ihracat 6,7 milyon dolar oldu

Isparta Antalya Serbest Bölge’ye 6 milyon 737 bin 63 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının ilk yarısında ise bu değer 28 milyon 976 bin 85 dolar oldu. Isparta Haziran 2022’de Amerika Birleşik Devletleri’ne 3 milyon 611 dolar ihracat yaptı. Yılın ilk yarısında bu oran 22,3 milyon dolar oldu. Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Özbekistan ise en yüksek ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.



‘iş’te Isparta’nın ihracattaki ülkeler atlasına yakın plan:



Ülke Hz.’22 Oca.-Hz.’22



ABD 3.611,47 22.396,15

ALMANYA 12.667,92 19.784,61

ANTALYA SERBEST B. 6.737,63 28.976,85

ARJANTİN 114,38 205,80

AVUSTRALYA 106,51 1.204,24

AVUSTURYA 846,44 1.925,25

AZERBAYCAN 508,17 2.680,21

BAE 556,87 2.168,58

BİRLEŞİK KRALLIK 1.513,36 9.588,82

BULGARİSTAN 493,55 2.807,97

ÇİN 3.599,91 16.433,51

FRANSA 994,95 7.497,25

HİNDİSTAN 639,79 22.995,46

HOLLANDA 197,03 755,42

IRAK 298,48 1.375,65

İSPANYA 2.266,64 14.775,53

İSRAİL 288,94 3.409,39

İSVEÇ 431,78 1.939,73

İSVİÇRE 23,76 523,00

İTALYA 1.444,71 9.375,22

JAPONYA 226,28 299,00

KANADA 340,12 1.834,70

KAZAKİSTAN 371,55 908,75

KOSOVA 210,66 1.580,52

KKTC. 224,78 659,15

MACARİSTAN 106,77 1.609,46

MALEZYA 125,89 486,38

MOĞOLİSTAN 117,51 301,84

NORVEÇ 212,43 252,26

ÖZBEKİSTAN 1.855,20 16.706,05

PORTEKİZ 203,26 405,84

ROMANYA 536,19 2.675,45

RUSYA FEDERASYONU 3.311,94 11.132,32

SİNGAPUR 277,72 584,27

TÜRKMENİSTAN 333,37 2.250,52

YENİ ZELANDA 207,70 591,38

YUNANİSTAN 516,03 1.245,42



Toplam 48.343,42 228.408,76