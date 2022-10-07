İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
01.09.2022-01.10.2022 tarihleri arasında; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 84operasyonda 142 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheliler hakkında“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmıştır.
Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından;
961,12 gram Uyarıcı nitelikli madde,
349,31 gram Halisinojen nitelikli madde,
70 adet Sentetik Ecza nitelikli hap,
58, 45 gram Uyuşturucu nitelikli madde,
Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce, Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projeleri kapsamında 5844 kişiye madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında eğitim verilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ