tarihleri arasında; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılanşüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmıştır.Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından;961,12 gram Uyarıcı nitelikli madde,349,31 gram Halisinojen nitelikli madde,70 adet Sentetik Ecza nitelikli hap,58, 45 gram Uyuşturucu nitelikli madde,Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce,madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında eğitim verilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.