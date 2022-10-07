Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandil’ini, birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz.Cenab-ı Hakkın rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz’in yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. O, hep iyilik ve güzelliği muştulamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, iyilik ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır.Sevgili Peygamberimizin müstesna hayatından bize gösterdiği ve sözlerinden bizlere vaaz ettiği iyiliği, güzelliği, doğruluğu, emaneti korumayı insanı, eşref-i mahlukat olarak görüp hakkını vermeyi, zayıf, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırda yarışmayı, birbirini sevmeyi hasılı her yönüyle hayırlı bir insan olmayı bizler de en önemli vazife görüp bu şuurla hayatımızı tanzim etmeliyiz.Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve değerli hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik eder; bu mübarek gecenin Allah’ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemize vesile olmasını temenni ederim.