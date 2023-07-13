Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uzman Eller Projesi kapsamında 25 kişiyle sözleşme imzaladı. Proje, Kırsal Kalkınma Destekleri ile tarım ve hayvancılık alanında uzmanlaşmış bireyleri desteklemeyi hedefliyor. 250.000 TL karşılıksız hibe desteğiyle bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi ve geleneksel ürünlerin işlenmesi gibi projelere destek sağlanacak. İl Müdür Vekili, projenin ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra diğer çiftçilere örnek olacak uygulamaların gerçekleştirilmesini beklediklerini belirtti. Eğitimli işgücüyle tarımsal üretim verimliliğinin artacağı projede, kırsal alanda faaliyet gösteren işletmelere örnek teşkil edecek destekler sunulacak.