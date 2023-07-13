Isparta Belediyesi, mahallelerdeki genel temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, otları biçiyor, kaldırımları temizliyor, yolları yıkıyor ve uçkunla mücadele için ilaçlama yapıyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yönlendirmesiyle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, ot biçme işlemi, yol yıkama, kaldırım ve yol kenarlarının temizliği yapılmaktadır. Ayrıca, uçkunla mücadele amacıyla ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 44 mahallede 200 cadde ve yaklaşık 3.000 sokakta genel temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Ekipler, şimdiye kadar 38 mahallede temizlik çalışmalarını tamamlamış olup, Halıkent, Çünür ve Fatih Mahallelerinde ayrık otuyla mücadele çalışmasını sonlandırmışlardır. Kaldırımlardaki otlar, özel makinelerle biçilirken, ot ilacı da uygulanmıştır. Ardından, süpürme aracıyla temizlenen yollar, basınçlı su ile yıkanmıştır. Ayrıca, mart ayının başından itibaren larva ve uçkunla mücadele çalışmaları da devam etmektedir.Bu çerçevede, mahallelerde periyodik olarak ilaçlama ve temizlik çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.