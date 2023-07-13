"Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesiyle Meyvelerini Topluyor"

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yaparak Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına "Isparta Bölgesinde Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"ni hayata geçirdi. Bu proje kapsamında 2 bin m²'lik alanda telli terbiye sistemi kullanılarak yetiştirilen ahududu ve böğürtlenlerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteklediği proje, bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine katkı sağlarken, kadın çiftçilere de yeni fırsatlar sunuyor. Ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte Isparta'da tarımsal yeniliklerle buluşuluyor.