Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: Sütçüler'de İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. 06 Kasım 2024 tarihinde Sütçüler ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında, iki şüpheli şahsın ikametgahında yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi.

Aramalarda, 1250 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet sikke bulundu. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçları ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla adli işlemler başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.



