Antalya-Isparta Yolunda Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Antalya-Isparta yolu üzerinde 07 AGN 307 plakalı tır ile 07 AYA 894 plakalı otomobilin çarpışması sonucu korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralanmalarla atlattı.

Kaza sırasında 07 BOT 469 ve 32 HV 864 plakalı araçlar da zarar gördü ve maddi hasar oluştu. Sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edilerek, yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı. Ağır yaralı vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, olay yerinde detaylı incelemeler devam ediyor.



