Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İklimlendirme Çadırı ile Uyuşturucu Üreten Şahıs Tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez İlçesi’nde bir şahsın ikametgâhında uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kurduğu bilgisine ulaşıldı.

26 Eylül 2024 tarihinde şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda, bir adet iklimlendirme çadırı, 2.000 gram esrar, dört kök kenevir bitkisi, bir adet fan, esrar öğütücü, iki adet LED ışık, üç adet vantilatör ve beş kilogram sıvı bitki gübresi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Uyuşturucu İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" ve "Yasadışı Kenevir Ekimi" suçlarından adli işlem başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.