Isparta ve Burdur'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Isparta ve Burdur çevrelerinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. 30 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla bölgeyi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı hava dalgası, sıcaklıkların 6 ila 8 derece azalmasına neden olacak.

Yapılan tahminlere göre, bu soğuk hava dalgası Pazartesi günü etkisini göstermeye başlayacak ve Çarşamba akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu süreçte, Isparta'da günün en yüksek sıcaklıklarının 23°C, Burdur'da ise 22°C seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge halkının serin hava koşullarına karşı tedbirli olmasını tavsiye ediyor. Detaylı bilgi için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceği belirtildi.

Kaynak: Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi



