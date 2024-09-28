Fahiş Fiyat Artışı Yapan Emlakçılara Ağır Cezalar Geliyor

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı haberleri üzerine ilan fiyatlarını yükselten emlak işletmelerine karşı harekete geçti. Bakanlık, sosyal medyada dikkat çeken fahiş fiyat artışlarına yönelik inceleme başlattı ve ilanları tek tek mercek altına aldı.

İncelemeler Sonucu Cezalar Kesiliyor:

Geçtiğimiz hafta, Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberiyle, bir emlak işletmesi fiyatı 7 milyon 250 bin TL’den 9 milyon TL’ye yükseltmişti. Bakanlık bu artışı yapan işletmeye 100 bin TL ceza kesti. Bu ve benzeri fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek için emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Fahiş Fiyat Artışlarına 89 Milyon TL Ceza:

Son 1 yılda ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen 890 emlak işletmesine toplam 89 milyon TL ceza kesildi. Bakanlık, ilerleyen dönemde de bu tür fırsatçılık yapan işletmelere göz açtırmayacak.

İlan siteleri üzerinden fiyat değişiklikleri düzenli olarak takip ediliyor ve mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 15 bin 846 TL’den 475 bin 380 TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek. Vatandaşların da bu tür manipülasyonlara karşı duyarlı olması ve fırsatçılık yapan işletmeleri Bakanlığa bildirmesi önem taşıyor.