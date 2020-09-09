TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ



TÜRKİYE'DE İLK KEZ VE SADECE TED OKULLARINDA

Eğitim Bilimci ve Yazar Dr. Özgür BOLAT ve ekibi tarafından iki yıllık bir süreçte Parentwiser Uygulaması geliştirilmiştir.Parentwiser, kişiye özgü mobil çocuk yetiştirme rehberidir. 3-18 yaş arasında çocuğu olan velilere hitap etmektedir.Ailelerin yaşadığı sorunlara yanıtlar sunan, onların ebeveyn olarak gelişmelerine katkı sağlayan ve bilimsel anketler aracılığıyla kendilerini ve çocuklarını tanımalarına olanak sağlayan mobil bir uygulamadır.Aileler bu uygulama ile 7 gün 24 saat her istediklerinde sorularına yanıt bulabilir.Parentwiser, videolar, makaleler ve anketlerden oluşmaktadır.Bir ayrıcalık olarak ilk kez TED Okullarında kullanımına başlanılacak olan Parentwiser uygulamasına www.teddukkan.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için: