MASKE + MESAFE + TEMİZLİK

#MASKE + #MESAFE + #TEMİZLİK

DİKKAT

LÜTFEN UNUYMAYINIZ

kuralları başta olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik kontrollü sosyal hayat denetimlerine aralıksız devam ediliyor.Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubeleri ekiplerince halk otobüslerinde bir dizi denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araç şoförlerine belge kontrolü yapılırken asayiş ekipleri de otobüs yolcularına T.C. kimlik numarası sorgulaması yaptı. Sorgulamada vatandaşların izolasyona tabi olup olmadıkları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.Ekipler vatandaşlardankurallarına uyulmalarını istedi.Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Belediye Yetkilileri, Meslek Oda Başkanları ve Kamu Çalışanlarından oluşturulan ekipler Isparta il merkezinde ve ilçelerde habersiz denetimler gerçekleştirilmeye devam ediyor.Kontrollü sosyal hayatın her adımının titizlikle incelendiği denetimlerde iş yerleri, yeme içme yerleri, pazar yerleri, alış veriş yerleri, toplu ulaşım araçları ve ticari taksilerde iş yeri sahiplerinden, şoförlerden, çalışanlardan ve vatandaşlardan MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kurallarından kesinlikle taviz verilmemesi isteniyor.Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de salgın tehlikesinin henüz geçmediğini,İlimizde pandemi başlangıcındaki aylara göre şu anda daha yüksek vaka sayılarının olduğunu,Buna bağlı olarak can kayıplarının da arttığını,Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.ISPARTA VALİLİĞİ