Isparta'da koronavirüs testi pozitif çıkan ancak karantina ve izole kuralına uymayan 8 kişi yurtta karantinaya alındı.



Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin evlerinde karantinada veya kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Ancak kurallara uymayan kişiler ise yurtlara yerleştiriliyor. Testleri pozitif çıkan 8 kişi kurala uymayınca ekipler tarafından yurda yerleştirildi.



Öte yandan kentte testi pozitif çıkan 41 tarım işçisi de aynı yurtta karantinaya alındı. Şuana kadar karantinaya alınan sayı ise 102 oldu.