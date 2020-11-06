SDÜ, Öğrencilerinin Kariyerine Işık Tutuyor

Derse Kısa Sürede 6 bin 602 Öğrenci Kayıt Oldu

“Gençlerin Geleceğine Dokunmayı Hedefliyoruz”

“Geleceğe En Güzel Şekilde Hazırlanmalıyız”

Süleyman Demirel Üniversitesinde bu yıl ilk kez verilmeye başlanan “Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş” dersi, öğrencilere henüz öğrencilik hayatının başında iken hedeflerine ulaşma yolunda sağlam adımlar atma fırsatı sunuyor.İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen tarafından koordine edilen Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş” dersi kapsamında öğrenciler, eğitim hayatı devam ederken kariyer planlamasını yaparak geleceğini aydınlatıyor.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezinin yönlendirmesi; Üniversitemiz Rektörlüğünün desteği ile öğrencilerin kariyer hayatına yön veren derse yoğun ilgi olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen, şu ana kadar toplam 6 bin 602 öğrencinin derse kayıt yaptırdığını söyledi.Dersin diğer derslere göre daha farklı ilerlediğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Özmen, “Biz eğitim öğretim hayatında pek çok alanda mezun veriyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ve iş hayatında da her şey çok çabuk değişiyor. Öğrenciler, çalışacakları sektör ile ilgili bilgileri, kariyer olanaklarını ya staj gibi uygulamalarla ya da kişisel çabalarıyla ediniyor. Edinemeyenler ise çalışmaya başladıklarında bu bilgilere sahip olabiliyor. Bu durum yeteneklerimizin kaybedilmesi gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Biz öğrencilerimizin bu ders ile kendi nam ve hesaplarına çalışacakları girişimcilik, farklı sektörleri kapsayan özel sektör, farklı uzmanlık alanlarına dayalı çalışanları bünyesinde barındıran kamu sektörü, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarındaki kariyer olanaklarına ilişkin bilgi kazanmalarını amaçlıyoruz.” dedi.Kariyer merkezi üzerinden kariyer danışmanlığı hizmeti de vererek gençlerin geleceğine dokunmayı hedeflediklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özmen şunları söyledi: “Öğrenciler, ders kapsamında haftalık olarak hazırladığımız ders sunum videosunu, kariyer gelişim videoları ve sektöre dayalı kariyer videolarını izliyor. Böylece hem sektöre yönelik bilgi ediniyor hem de kariyerlerinde belli noktaya gelmiş insanların hayat hikâyelerini dinliyor. Bununla beraber iş hayatına ilk girişte çok etkinli olan bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını öğreniyor ve özgeçmişlerini hazırlıyor. Biz ilk etapta “Yetenek Kapısı.org” a öğrencilerimizin özgeçmişlerini ekleyeceğiz. İş hayatına adım atmış kendi mezunlarımızın yanında gençlere ilham verecek kişilerin videolarını da ders kapsamında öğrencilerimize izlettireceğiz. Öğrencilerimizin haftalık elde ettiği bilgileri OBS üzerinden ölçümleyeceğiz. Haftalık görevleri tamamladıkça öğrencilerimize puan vereceğiz. Ölçme ve değerlendirmeyi bir tablo yoluyla aktaracağız.”4 yıllık sürenin çok hızlı geçtiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Özmen, öğrencilerin kendilerini mezun olacakları güne en güzel şekilde hazırlaması gerektiğinin alını çizerek bu dersi vermelerindeki amacın; öğrencilerin kariyerleri ile geleceklerini aydınlatmalarına yardım etmek olduğunu kaydetti.