2020’de Eğitim Yatırımları Hız Kesmedi

Eğitim kalitesiyle ön plana çıkan Isparta’da 2020 yılı için yaklaşık 60 Milyon TL kaynakla başta okulların depreme karşı güçlendirilmesi olmak üzere bir çok alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi şartlarında eğitime ara verilmesini fırsata çeviren Isparta Valiliği tarafından; il merkezinde, ilçelerde ve köylerde 55 okulun güçlendirilmesi, 12 binanın yıkımı ve 5 yeni okul inşaatı için planlama yapıldı. Bunlardan 10 okullun güçlendirilmesi , 6 okula ait 12 binanın yıkımı ve 2 okul inşaatı tamamlandı.İl genelinde sürdürülen eğitim yatırımlarının genel değerlendirmesi ise Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıyla masaya yatırıldı. Toplantıda Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu da hazır bulundu.Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat-Emlak Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç il genelinde devam eden yatırımlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirerek tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgi verdi. Sunumda 2021 yılı yeni eğitim yatırımları için de sadece İl Özel İdaresi kaynaklarından şimdiden 20 Milyon 800 Bin TL’nin ayrıldığı belirtildi.