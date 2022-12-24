Ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti 1500 dakikaya çıkarıldı

Isparta Belediyesi, şehrin farklı yerlerinde oluşturduğu Wİ-Fİ noktalarıyla öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Daha önce haftalık 1.000 dakika olarak uygulanan ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti 1.500 dakikaya yükseltildi.

Kaymakkapı Meydanı, Atatürk Parkı, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, IYAŞ AVM duraklar, Kirazlıdere Restoran ile Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi Kütüphanesi olmak üzere 6 farklı noktada öğrenci ve vatandaşlar hızlı ve güvenli bir şekilde ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabiliyorlar. Ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, cep telefonu, tablet veya laptop üzerinden kablosuz bağlantı noktasından ‘Isparta Belediyesi Wİ-Fİ’ bağlantı noktasını seçerek, kullanıcının belirlediği şifre ile ‘Yeni Kullanıcı’ oluşturuyor. Bu işlemin tamamlanmasının ardından ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinden yararlanılabiliyor.

Daha önce haftalık 1000 dakika olarak uygulanan ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti, haftalık 1.500 dakikaya yükseltildi. Bu sayede vatandaşlar oluşturulan noktalarda ücretsiz internet keyfini daha uzun süre yaşayabilecek.