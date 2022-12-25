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Isparta'da Kaya Balık'ta Şok Fiyatlar...

Isparta'da Kaya Balık'ta Şok Fiyatlar...
ISPARTA
G.Tarihi: 25.12.2022 02:35
236076 Okunma
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AYA BALIK'TA ŞOK KAMPANYA!
Isparta'da Kaya Balık tezgahlarında indrim başladı. Levrek ve Çipura Kg. fiyatı 125 ₺'den 100 ₺'ye indi.
Ayrıca kılçıksız Sardalya 80 ₺ yerine 70 ₺..Bu fırsatı kaçırmayın kaçan balık büyük olur...!
 
Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık'ta olabilecek en taze ve lezette balık çeşitleri satışa sunulmaktadır.
Çünkü balıklar karaya çıktığı gün limandan doğrudan Isparta'ya gelmektedir. Tereddütsüz memnuniyet garantisi ile Kaya Balık tezgahlarında onlarca çeşit süper tazelikte balık bulunmaktadır ve serbest gezen doğal balıklardan oluşmaktadır. %100 deniz mahsulüdür.
Hangisini seçerseniz seçin, en taze ve kaliteli bir şekilde tedarik edildiğinden emin olabilirsiniz.

KAYA BALIK  '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
  • Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
  • WhatsApp: 0 530 072 21 80
  •  Telefon:  0246 220 20 70 
 
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