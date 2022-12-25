AYA BALIK'TA ŞOK KAMPANYA!

Isparta'da Kaya Balık tezgahlarında indrim başladı. Levrek ve Çipura Kg. fiyatı 125 ₺'den 100 ₺ 'ye indi.

Ayrıca kılçıksız Sardalya 80 ₺ yerine 70 ₺ ..Bu fırsatı kaçırmayın kaçan balık büyük olur...!

Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık'ta olabilecek en taze ve lezette balık çeşitleri satışa sunulmaktadır.

Çünkü balıklar karaya çıktığı gün limandan doğrudan Isparta'ya gelmektedir. T ereddütsüz memnuniyet garantisi ile Kaya Balık tezgahlarında onlarca çeşit süper tazelikte balık bulunmaktadır ve serbest gezen doğal balıklardan oluşmaktadır. %100 deniz mahsulüdür.

Hangisini seçerseniz seçin, en taze ve kaliteli bir şekilde tedarik edildiğinden emin olabilirsiniz.



KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...'' Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp: 0 530 072 21 80

Telefon: 0246 220 20 70