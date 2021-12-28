YENİ YIL SOFRALARININ YENİ LEZZETİ TURŞU VE ÇİĞKÖFTE

Bir etsiz çiğköfte bu kadar lezzetli olabilir mi? Eğer Tuşucum yapıyorsa evet! Taptaze yeşillikleri, boool limonu ve acısıyla bu çiğ köftenin tadı damağınızda kalacak...!

Isparta'da Turşucum'un ürettiği el yapımı çiğköfteler rakipsiz ve eşsiz bir tat sunuyor. Şimdi bir çiğ köfte olsa da yesek dediğin an, çiğköften Turşucum’dan!



Efsane lezzeti ile bu çiğköftelerin müpdelası olacaksınız! Yılbaşı sofranızda mutlaka olması gereken birbirinden lezzetli enerji deposu çiğköfteler, turşular ve şalgam suları için işte adres:



Gazikemal Mahallesi, 121. Cadde, No: 14

(Eski Müftülük ilerisi, Sav durağı yanında) ISPARTA



-Telefon:

0 (505) 700 32 94

0 (506) 556 70 74



-İnstagram:

/tursucum.eksikoy



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