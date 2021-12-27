Eğirdir Kaymakamlığı tarafından organize edilen 2. kurumlar arası futsal turnuvası toplam 13 takımın katılımı ve 2 grup halinde bugün akşam saat 18.00'de Eğirdir Kemik Hastanesi ve Müftülük maçıyla başladı.Açılış maçının başlama vuruşunu Kaymakam Adem Çelik yaptı. Açılış maçına Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Hastane Baştabibi Semih Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Emniyet Müdür V. Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, Müftü Mehmet Ali Eroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müftü Eroğlu'nun çiçek takdiminin ardından konuşan Kaymakam Adem Çelik tüm takımlara turnuvada centilmence mücadele etmelerini söylerek başlama vuruşunu yaptı. Turnuvanın ilk maçını Hastane takımı 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.