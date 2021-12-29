YENİ YILI FUNCİTY'DE KARŞILAYIN!

Isparta'da yeni yılda eğlenmenin yüzlerce unutulmaz yolu var. İşte size bir favori , Funcity!

Eğlenceyi seven aileleri ve farklı alternatif arayan herkesi Funcity'nin gözkamaştıran eğlence dünyasına davet ediyoruz. Yeni yıla Funcity'de eğlenerek girin!



Aile eğlence merkezi Funcity yüksek teknoloji puanlama sistemleri, en yeni ses ve grafik teknolojisini bir araya getirerek çeşitli video oyunlarını, spor eğlencelerini mümkün kılar. Optimum aydınlatma teknolojisi ile salona yerleştirilmiş 8 bowling kulvarı ve oturma grupları ile donatılmıştır.

Yeni eklenen oyun bölümleri ve rengarenk atmosferinde playstation oyanayabilir, karaoke yapabilir , bilardo yada bowling turnuvaları düzenleyip tatlı rekabetler yakalayabilrsiniz.

Funcity, Iyaşpark 1. katta







































