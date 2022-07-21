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Isparta Valisi Baruş Sütçüler ilçesinde

Isparta Valisi Baruş Sütçüler ilçesinde
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Sütçüler İlçemize Çalışma Ziyareti Düzenlendi
Vali Aydın Baruş ilçe ziyaretleri kapsamında Sütçüler ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulunarak muhtarlar toplantısı düzenledi.
İlçede ilk önce Sütçüler Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Baruş kaymakamlık birimlerini gezerek Kaymakam İsmail Güney’den ilçeyle ilgili brifing aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki çay bahçesinde vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet eden Vali Baruş Seferağa Camii’ne geçerek burada Kur’an-ı Kerim kursuna devam eden çocuklarla bir araya geldi, çocuklarla sohbet edip şeker ikramında bulundu. Vali Baruş cami çıkışında Sütçüler Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı İsmail Yurdabak’tan ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ardından ilçe esnafını ziyaret eden Vali Baruş esnafla bir süre sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Sütçüler ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete alınan Sütçüler İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında da incelemelerde bulunan Vali Baruş müdürlük birimlerini gezerek bilgi aldı.
İlçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Sütçüler ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Baruş muhtarlara önemli konularda bilgilendirmede bulunarak muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda kamu kurum ve kuruluş müdürleri de kurumlarının çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirdiler.
Açıklamalarının başında Koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen Vali Baruş, “Her yaş grubuna aşılarımız açıldı. Özellikle kronik hastalara aşılarını yenilemelerini tavsiye ediyoruz” dedi. Başlıklar halinde muhtarlara bilgiler veren Vali Baruş, “Bağımlılıkla mücadele konusunda dikkatli olmak zorundayız. Çocuklarımıza zarar vermek isteyenlere karşı onları korumalıyız. Onlar bizim geleceğimiz. Herhangi bir şüpheli durumda ilgili makamları derhal haberdar edelim. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınların KADES uygulamasını yüklemelerini tavsiye ediyoruz. Kadına yönelik şiddet bizim ne kültürümüze ne de medeniyetimize yakışmıyor. Telefon dolandırıcılığına karşı özellikle yaşlı insanlarımızı uyaralım. Devletin hiç bir makamı, savcısı, polisi, jandarması kimseden para istemez. Bu konuda duyarlı olalım. Düğünlere, eğlencelere silahla gelinmesini kesinlikle istemiyoruz. Buna karşı muhtarlarımız uyanık olsun ve bu tür eğlence düğünler öncesi mutlaka polis ve jandarmaya haber verilsin. Orman yangını çok önemli geçen sene canımız yandı. Ormanlarımıza 21 Eylül’e kadar girişi yasakladık. Piknik alanlarında piknik serbest onun dışında ormanlarda kamp ve piknik yapmak yasak. Böyle durumlarda ilgililere haber verelim. Çok dikkatli olalım. Ormanlarımızı kaybedersek yeniden oluşmasını görmeye ömrümüz yetmez. Bu noktada muhtarlarımız çok dikkatli olmalı. Sizler devletin temsilcilerisiniz, devletin şefkat eli de görev yerlerinde sizlersiniz. Muhtaç, engelli, yaşlı vatandaşlarımız varsa bunlara ulaşma noktasında sizlerin yardımları gerekiyor. Devletimizin 40’ın üzerinde yardım çeşidi var. Yani bizler bu noktada her türlü ihtiyacını karşılayacak durumdayız. Bu tür sorunların farkında olmalıyız. Eko turizm ve hayvancılık konusunda gençlerimizin projeleri varsa devletimiz destek vermekte. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğü’ne müracaat edebilirler. İlçe müdürlüğümüz de bu konuda köy köy gezip vatandaşlarımızı bilgilendirsinler. Gençlerimizin arazisi başında köyünde kalması bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.
Toplantının ardından Vali Baruş, 1979 yılında İstanbul’da şehit olan Jandarma Er Recep Kesikbaş’ın ilçe merkezinde ikamet eden kardeşi Şerife Kesikbaş’ı ve ailesini evlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Vali Baruş buradan Adada Antik Kenti’ne geçerek incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük yangınlarından birini geçiren Çandır bölgesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını da yerinde gören Vali Baruş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.
İlçede son olarak Çandır köyünü ziyaret eden Vali Baruş burada vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vali Baruş köyde doğadan topladığı ağaçlarla çeşitli eşyalar ve sanat eserleri yapan Mustafa Şahinkaya’nın atölyesini ziyaret ederek eserlerini inceledi.
 
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