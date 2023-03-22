



Isparta'nın Batıkent mahallesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.Edinilen bilgilere göre, henüz ismi belirlenemeyen sürücü, Batıkent mahallesi girişinde aracının kontrolünü kaybetti ve takla attı. Kazada, sürücü yaralanırken, araçta bulunan diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza nedeniyle Batıkent mahallesi girişi bir süre trafiğe kapandı. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, araçta bulunan yolcuların ifadelerine başvurdu ve olayla ilgili rapor tuttu.Vatandaşların dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle hatırlatılırken, kazanın sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.