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Isparta Gar'ı önünde bulunan buharlı lokomotif treni kaldırıldı

Isparta'da tren gar'ı önünde süs olarak bulunan nostaljik buharlı tren belediye tarafından kaldırıldı...

Isparta Gar'ı önünde bulunan buharlı lokomotif treni kaldırıldı
ISPARTA 0
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye'de ilk kez aktif bir tren garına inşa ettikleri Millet Bahçesi projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Başdeğirmen, garın ön tarafında bulunan "kara treni" 15 metre geriye aldıklarını ve bu alanda peyzaj düzenlemesi yapacaklarını belirtti.
Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Isparta'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, projenin Ispartalılar için güzel zaman geçirme alanı oluşturacağını söyledi. İnşaatın devam ettiği Millet Bahçesi'nde peyzaj düzenlemesi çalışmaları da sürüyor.
Tren garıyla birlikte Millet Bahçesi'nin inşasına başlanmasıyla, Isparta'da turizm ve ticaret faaliyetleri artarak hareketlenecek. Bu önemli proje, Isparta'nın kalkınması ve güzelleşmesi açısından büyük önem taşıyor.
Başkan Başdeğirmen'in önderliğinde gerçekleştirilen Millet Bahçesi projesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak, aktif bir tren garına yapılan en büyük peyzaj düzenlemesi olma özelliğini taşıyor. Tren garının önündeki "kara tren" de geriye alınarak, alanda güzel bir alan oluşturulacak. Proje tamamlandığında, Ispartalılar ve şehre gelen turistler, Millet Bahçesi'nde keyifli zaman geçirebilecekler.
 
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