Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Nisan ayı içerisinde 7 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda Resmi Belgede Sahtecilik, Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda İlaçlarının Ticareti, Zehirli Madde İmal ve Ticareti, Kamuya Gerekli Olan Şeylerin Yokluğuna Neden Olma suçlarından 11 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.Yakalanan şüpheli şahıslardan;1 adet sahte çek, 6039 adet cinsel içerikli ürün, 92 adet el dezenfektanı, 14030 adet cerrahi maske, 150 adet cerrahi tulum, 100 adet şeffaf siperlik ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 4 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.