TEZCAN MÜZİK AKADEMİ'DE KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR...!



Tezcan Müzik Akademi: Yaşınız, yeteneğiniz, tarzınız veya kişisel gereksinimleriniz ne olursa olsun, aradığınız dersleri Isparta’nın kalbinde veriyor.

Isparta Tezcan Müzik Akademi’de yapılandırılmış ve kişiselleştirilmiş dersler ile her zaman doğru seviyede çalmanızı sağlar.

Hangi seviyeden başlarsanız başlayın, size ömür boyu sürecek iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olacak.

Bu nedenle, ister Gitarda ister Piyanoda ve klavyeli müzik altlerinde ustalaşmak isterse kendi bestelerinizi geliştirmek istiyor olun, Tezcan Müzik Akademi size her adımda yardımcı olmayı garanti ediyor. Giriş dersinizi bugün indirimli bir fiyatla alın ve “enstrümanların kralı” olun!

Neşe bulmak için bir sonraki adımınızı atarak Tezcan Müzik Akademiye bugün kayıt yaptırın.

Tezcan Müzik Akademi Isparta’nın tam kalbinde sizlerle…

KURSLARIMIZ

Gitar

Piyano

Keman

Yan Flüt

Halk Oyunları

Ritim dersi

Bale eğitimi

Bateri Dersi



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numarası

+90 532 456 75 28

















