Tezcan Müzik Akademi: Yaşınız, yeteneğiniz, tarzınız veya kişisel gereksinimleriniz ne olursa olsun, aradığınız dersleri Isparta’nın kalbinde veriyor.
Isparta Tezcan Müzik Akademi’de yapılandırılmış ve kişiselleştirilmiş dersler ile her zaman doğru seviyede çalmanızı sağlar.
Hangi seviyeden başlarsanız başlayın, size ömür boyu sürecek iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olacak.
Bu nedenle, ister Gitarda ister Piyanoda ve klavyeli müzik altlerinde ustalaşmak isterse kendi bestelerinizi geliştirmek istiyor olun, Tezcan Müzik Akademi size her adımda yardımcı olmayı garanti ediyor. Giriş dersinizi bugün indirimli bir fiyatla alın ve “enstrümanların kralı” olun!
Neşe bulmak için bir sonraki adımınızı atarak Tezcan Müzik Akademiye bugün kayıt yaptırın.
''Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar geniş bir yelpazede kurs ve atölye dersleri sunuyoruz. Ayrıca Yamaha klayveli orglar ve dijital piyano çeşitlerimiz var. Dersler arasında pratik yapmak için evde kendi enstrüman veya klavyenize ihtiyacınız olacak. Mağazamızda tüm müzik aletlerinin ve enstrümanların satışını da yampaktayız''
''Isparta’daki müzik aletleri kursları ve diğer ders yelpazemize göz atarken doğru seviyeyi seçmek için yardıma ihtiyacınız olursa bizi hemen arayın…!''
Tezcan Müzik Akademi Isparta’nın tam kalbinde sizlerle…
KURSLARIMIZ
- Gitar
- Piyano
- Keman
- Yan Flüt
- Halk Oyunları
- Ritim dersi
- Bale eğitimi
- Bateri Dersi
Lokasyon
Sanayi mh. 154. Cd. No:39 Isparta Merkez
Telefon numarası
+90 533 546 65 01
+90 532 456 75 28