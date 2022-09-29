TEZCAN MÜZİK AKDEMİ'DE ENSTRÜMAN KURSU KAYITLARI BAŞLADI

YENİ KAYITLARA ÖZEL İNDİRİM UYGULANIYOR!

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon numarası

+90 532 456 75 28



















Isparta'da Tezcan Müzik Akademi'de enstrüman dönem kayıtları başladı.Piyano, keman, gitar, bateri, yan flüt gibi enstrüman kurslarının yanında halk oyunları, şan ve bale eğitiminin de yer aldığı kurs başvuruları başladı. Yeni kayıt yaptıranlara özel indirmler yapılacak...Tezcan Müzik Akademi enstrrüman ve diğer kursları ile geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyor. Sanata ilgisi olanların zamanlarını verimli kullanmalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayanlara müzik aletleri çalma alanında uzman ve deneyimli kadro eşliğinde kurslar gerçekleşecek.Tezcan Müzik Akademi: Yaşınız, yeteneğiniz, tarzınız veya kişisel gereksinimleriniz ne olursa olsun, aradığınız dersleri Isparta’nın kalbinde veriyor.Isparta Tezcan Müzik Akademi’de yapılandırılmış ve kişiselleştirilmiş dersler ile her zaman doğru seviyede çalmanızı sağlar.Hangi seviyeden başlarsanız başlayın, size ömür boyu sürecek iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olacak.Bu nedenle, ister Gitarda ister Piyanoda ve klavyeli müzik altlerinde ustalaşmak isterse kendi bestelerinizi geliştirmek istiyor olun, Tezcan Müzik Akademi size her adımda yardımcı olmayı garanti ediyor. Giriş dersinizi bugün indirimli bir fiyatla alın ve “enstrümanların kralı” olun!Neşe bulmak için bir sonraki adımınızı atarak Tezcan Müzik Akademiye bugün kayıt yaptırın.Tezcan Müzik Akademi Isparta’nın tam kalbinde sizlerle…