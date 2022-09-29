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Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi

Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi
ISPARTA
G.Tarihi: 29.09.2022 03:03
445061 Okunma
0
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Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz?  Tezcan Müzik Akademi sizin için tam isabet!
  • TEZCAN MÜZİK AKDEMİ'DE ENSTRÜMAN KURSU KAYITLARI BAŞLADI
  • YENİ KAYITLARA ÖZEL İNDİRİM UYGULANIYOR!

Isparta'da Tezcan Müzik Akademi'de enstrüman dönem kayıtları başladı.Piyano, keman, gitar, bateri, yan flüt gibi enstrüman kurslarının yanında  halk oyunları, şan ve bale eğitiminin de yer aldığı kurs başvuruları başladı. Yeni kayıt yaptıranlara özel indirmler yapılacak...
Tezcan Müzik Akademi enstrrüman ve diğer kursları ile geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyor. Sanata ilgisi olanların zamanlarını verimli kullanmalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayanlara müzik aletleri çalma alanında uzman ve deneyimli kadro eşliğinde kurslar gerçekleşecek.

Tezcan Müzik Akademi: Yaşınız, yeteneğiniz, tarzınız veya kişisel gereksinimleriniz ne olursa olsun, aradığınız dersleri Isparta’nın kalbinde veriyor. 
Isparta Tezcan Müzik Akademi’de yapılandırılmış ve kişiselleştirilmiş dersler ile her zaman doğru seviyede çalmanızı sağlar.
Hangi seviyeden başlarsanız başlayın, size ömür boyu sürecek iyi alışkanlıklar edinmenize yardımcı olacak.
Bu nedenle, ister Gitarda ister Piyanoda ve klavyeli müzik altlerinde ustalaşmak isterse kendi bestelerinizi geliştirmek istiyor olun, Tezcan Müzik Akademi size her adımda yardımcı olmayı garanti ediyor. Giriş dersinizi bugün indirimli bir fiyatla alın ve “enstrümanların kralı” olun!
Neşe bulmak için bir sonraki adımınızı atarak Tezcan Müzik Akademiye bugün kayıt yaptırın.

''Başlangıç ​​seviyesinden ileri seviyeye kadar geniş bir yelpazede kurs ve atölye dersleri sunuyoruz. Ayrıca Yamaha klayveli orglar ve dijital piyano çeşitlerimiz var. Dersler arasında pratik yapmak için evde kendi enstrüman veya klavyenize ihtiyacınız olacak. Mağazamızda tüm müzik aletlerinin  ve enstrümanların satışını da yampaktayız​''

''Isparta’daki müzik aletleri kursları ve diğer ders yelpazemize göz atarken doğru seviyeyi seçmek için yardıma ihtiyacınız olursa bizi hemen arayın…!''

Tezcan Müzik Akademi Isparta’nın tam kalbinde sizlerle…

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Lokasyon
Sanayi mh. 154. Cd. No:39 Isparta Merkez
Telefon numarası
+90 533 546 65 01
+90 532 456 75 28

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