SES,IŞIK VE MÜZİK SİSTEMLERİ

Dünyanın en iyi ses sistemi markaları, başlangıç seviyesi ve profesyonel modelleri, uygun fiyat garantisi ile Isparta'da Tezcan Müzik'te...

Tezcan Müzik'in müzik ve ışık kategorisinde amfi ses sistemi enstrüman ürünlerini ve gelişmiş kontrollu (dmx) robot ışık sistemlerini bulabilirsiniz.

Adını dünyaya kanıtlamış taşınabilir portatif ses ve ışık sistemleri ürünleri,sahne ses ekipmanları,linearray ses sistemi ürünleri yine bu adreste.

ENSTRÜMAN VE KLAVYELER

Yamaha'nın Akdeniz Bölge bayisi olan Korg ve Roland markalarının da temsilciliğini yapan Tezcan Müzik, yüzlerce enstrümanıyla,enstrüman mikrofonu,vokal mikrofonu çeşitleri ve bunlara ait yedek parça ürünleriyle Isparta'nın yanı sıra Türkiye'ye de hizmet veriyor.

Piyanolar & Klavyeler. Yamaha piyano ve klavyeleri ,gitarlar, kemanlar, nefesli ve yaylı çalgılar tüm enstrüman markaları ve daha fazlası uygun ödeme seçenekleri ile Tezcan Müzik'te...

Aynı zamanda Tezcan Müzik'te Enstüriman çalma kursları uzman öğretmenler tarafından verilmektedir.

Tezcan Müzik Yamaha Akdeniz Bölge Bayisi

Adres:

Sanayi 154 cadde NO:39 (Yurtiçi Kargo Altı)

Telefon:

0533 546 65 01