ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





İlimizde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarda;



Müştekiler, internet üzerinden 2 farklı siteden buldukları 3 farklı GSM numaralarını arayarak beyaz eşya, kombi bakım ve tamir servisi çağırdıkları, belirli bir ücret ödedikleri, fakat arızanın devam etmesi üzerine muhatap bulamamalarından dolayı dolandırıldıklarını düşünerek müracaatta bulunmuşlardır.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerimizce Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda;



Olayın failinin, 15 ayrı dolandırıcılık dosyasının firari şüphelisi S.Z. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli S.Z. 23.06.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







