ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi Y.S.

“Dolandırıcılık” suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.B.

“Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan S.B.

“Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçundan 3 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan Ş.D.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.06.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 143 (yüz kırk üç) aranan şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.