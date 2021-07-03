ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

İlimiz Çünür, Yedişehitler ve Bahçelievler Mahallelerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen açıktan motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak;Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslar üzerinde yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların H.Ş., E.T.Y. ve A.M.K. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiş ve 22.06.2021 günü yakalanmışlardır.Şüpheli şahıslar, aynı gün Adli Makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiş ve TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmişlerdir.Vatandaşlarımızın araçlarından ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, anahtarını aracın üzerinde bırakmamaları, motosiklet veya elektrikli bisikletlerini daha güvenli olan apartman içerisi, garaj vb. yerlere park etmeleri hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.