Isparta Sağlık-Sen Dostluk Turnuvası'nda İlk Zafer!



Isparta Sağlık-Sen Şubesi tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Gücü takımı, turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk maçında Isparta Şehir Hastanesi Ameliyathane FC takımını 8-0 mağlup eden takım, büyük bir galibiyet elde etti.

Maçı İl Müdürü Yakup Kütük'ün de takip ettiği bildirildi. Takımın sergilediği etkileyici performans, turnuvada iddialı olduklarını gösterdi. İl Müdürü Yakup Kütük, galibiyet sonrası takımı tebrik ederek başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Gücü takımı, turnuvadaki ikinci maçına 30 Kasım Perşembe günü Fizyorentina takımıyla karşılaşacak. Takıma başarılar diliyoruz.

Maç Detayları: Tarih: 30 Kasım Perşembe Saat: 19.00

Karşılaşma: Fizyorentina - Aile ve Sosyal Hizmetler Gücü