Eğirdir Yamaç Paraşütünde Dünyanın Cazibe Merkezi Olacak

Eğirdir Yamaç Paraşütünde Dünyanın Cazibe Merkezi Olacak
ISPARTA
G.Tarihi: 22.10.2026 13:13
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Başkan Özer’den Karatepe’de Yamaç Paraşütü İncelemesi: "Amacımız Eğirdir’i Dünyanın Cazibe Merkezi Yapmak"

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, kentin turizm potansiyeline doğrudan katkı sağlaması hedeflenen Karatepe Yamaç Paraşütü alanında devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında Eğirdir Belediyespor Yamaç Paraşütü Antrenörü Gökhan Bitiktaş tarafından alanda örnek bir uçuş da gerçekleştirildi.

Kapsamlı Çalışmalar Titizlikle Sürüyor

Isparta Valiliği ve Isparta İl Özel İdaresi'nin güçlü destekleriyle yürütülen zemin düzenleme ve rekreasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Özer, projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:
  • Geniş Açılı Uçuş İmkanı: Geçtiğimiz yıl dört bakanlıktan tüm izinlerin alınmasıyla birlikte Eğirdir'de; Altınkum Plajı'na ve Bedre Plajı'na bakan, yaklaşık 270 derecelik benzersiz bir açıyla dünyanın en güzel yamaç paraşütü kalkış noktalarından biri Karatepe'de tescillendi.
  • Kurumlar Arası Güç Birliği: Eğirdir İlçe Özel İdaresi ve Eğirdir Belediyesi'nin ortak marifeti ve destekleriyle bölgede rekreasyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
  • Genişleme Hedefi: Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin dört bir yanından yamaç paraşütü severleri ve sporcularını bu eşsiz ilçede ağırlamak için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor
  • .

"Tüm Yamaç Paraşütü Severleri Eğirdir'de Buluşturacağız"

 

İncelemeler sırasında konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, projedeki temel amaçlarının bölgedeki tüm yamaç paraşütü tutkunlarını aynı çatı altında buluşturmak ve ilçeyi Türkiye'nin en çok tercih edilen uçuş lokasyonlarından biri haline getirmek olduğunu vurguladı.
İnceleme gezisine Eğirdir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Başyiğit ve Yamaç Paraşütü Antrenörü Gökhan Bitiktaş da eşlik ederek sahadaki çalışmalar ve uçuş güvenliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karatepe Yamaç Paraşütü alanındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Eğirdir'in spor turizminde daha fazla ön plana çıkması ve yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez merkezi olması hedefleniyor.
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