DYNOBİL ISPARTA'DAN EN GÜVENİLİR VE EN DETAYLI EKSPERTİZ RAPORU
Isparta’da aracınız güvence altında! Çünkü, tüm ekspertiz raporlarınız Dynobil’in sunduğu güvence sistemi kapsamındadır.
Dynobil Isparta Şubesi sıfır ve ikinci el araçlarınız için kısa bir süre içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.
Isparta'da Dynobil Oto Ekspertiz Yetkili Bayisi alacağınız araçtaki kaporta boyasının ''Lokal mi? Yarım mı? Tam mı?'' ve aracınızdaki ''Km tespiti'' noktasında tüm sorularınızı en ince ayrıntılarına kadar raporluyor.
TSE ve HYB yetki belgesine sahip Dynobil Oto Ekspertiz Isparta Şubesinde aynı zamanda seçeceğiniz ekspertiz paketlerine göre: 1 Ay / 1.000 Km ekspertiz garantisi de verilmektedir.
Uzman kadro, son sistem ölçüm cihazları, detaylı kontrol ve raporlama ile DYNOBİL, oto ekspertizde Türkiye'nin tercihi.
Adres: Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok 2241 Sokak No:18 Isparta /Merkez
Telefon: 0 246 500 44 88
WhatsApp: 0533 497 70 02