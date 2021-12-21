. Isparta İli Gönen İlçesi Güneykent Beldesinde; 14 Aralık 2021 tarihinde A.U.S. isimli müştekiye ait evden (3) adet bakır kazanlarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.l . isimli şahıs. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K.lığı Asayiş Timlerinin ortak çalışması sonucunda yakalanmıştır. Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.