Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarına katılan ve ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ konulu konferans veren tarihçi, akademisyen yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Isparta’ya bayıldım. Yine gelirim” dedi. Ortaylı’nın Işıkkent Spor Salonundaki konferansına kitapseverler ve vatandaşlar akın etti.Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla 10-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 5. Kitap Fuarı bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştirildi. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde 76 stantta 276 yayınevi ve 110 yazarın yer aldığı fuar, her yaş grubundan büyük ilgi gördü. Fuarda kitapseverler yazarlarla bir araya geldi, kitap imzalattı ve söyleşilere katıldı. Fuarın son gününde ise tarihçi, akademisyen yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kitapseverlerle buluştu, konferans verdi.Kitapseverler ve vatandaşlar, Ortaylı’nın ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ konulu konferansını dinlemek için Işıkkent Spor Salonuna akın etti. Salona alkışlarla giren İlber Ortaylı, Isparta’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Ortaylı, “Bir kitap fuarında daha Isparta’ya geldim, mutluyum. İnşallah üniversitemiz gelişir ve Akdeniz bölgesinde sevimli bir üniversite şehrine kavuşur” dedi.“Eski bir toplumuz fakat okuma özelliklerimiz eskisi gibi değil” diyen Ortaylı, kitapseverlere kitap okumanın faydaları ve hayatta doğru seçimler yapmanın yollarını anlattı.İlber Ortaylı’nın konferansını dinlemeye gelen vatandaşlar, 5. Kitap Fuarını çok beğendiklerini belirttiler. Kitap Fuarının düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden vatandaşlar, “Fuarda her şey çok harikaydı. Özellikle fuar alanını konferans salonuna bağlayan ve Isparta’yı tanıtan görsellerin yer aldığı tünel çok hoşumuza gitti. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kitap Fuarı özellikle gençlere hitap ediyor. Salonda gençlerle dolu. Bundan gurur duyduk, mutlu olduk” dediler.Öğrenciler de 5. Kitap Fuarı için ücretsiz otobüs hizmetinin kendileri açısından yararlı olduğunu ve fuarda uygun fiyatlara kitap bulabildiklerini söylediler. Öğrenciler, “İlber hocayı böyle ücretsiz bir etkinlikte yakalamak bizim için şans oldu. Fuarlar öğrenciler açısından iyi oluyor” ifadelerini kullandılar.Konferansın ardından İlber Ortaylı, kentin yeni terası Kirazlıdere’de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir araya geldi. Ortaylı, “Isparta’ya bayıldım. Yine gelirim” dedi.Kirazlıdere’den şehir merkezini izleme fırsatı bulan Ortalı daha sonra Isparta’dan ayrıldı.