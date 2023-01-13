İl Müdürlüğümüz tarafından su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla eş zamanlı denetimler yapılmıştır.

İl Müdürlüğümüz tarafından su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla eş zamanlı denetimler yapılmıştır.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Eğirdir ve Beyşehir Gölü avlak sahalarında yasak av araçları, ağların markalanması ve ruhsat teskereleri ile ilgili 52 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler esnasında Eğirdir Gölünde sahipsiz 600 adet kerevit sepetine el konulmuştur.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Eğirdir ve Beyşehir Gölü avlak sahalarında yasak av araçları, ağların markalanması ve ruhsat teskereleri ile ilgili 52 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler esnasında Eğirdir Gölünde sahipsiz 600 adet kerevit sepetine el konulmuştur.