İl Müdürlüğümüz tarafından su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla eş zamanlı denetimler yapılmıştır.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Eğirdir ve Beyşehir Gölü avlak sahalarında yasak av araçları, ağların markalanması ve ruhsat teskereleri ile ilgili 52 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler esnasında Eğirdir Gölünde sahipsiz 600 adet kerevit sepetine el konulmuştur.
İl genelinde ise balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren 4 adet işleme ve değerlendirme tesisi, 31 adet perakende balık satış yeri ve semt pazarlarındaki balıklarda boy, zaman ve tür yasağıyla ilgili 33 adet denetim gerçekleştirilmiştir.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü