Çevik Gıda'da indirimler son gaz devam ediyor. Çevik Gıda'nın bu kez ki indirim kampanyası Pazar Günü'ne özel.
Çevik Gıda, bundan sonra pazar günleri de açık olacak.
İŞTE PAZARA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- 30'lu günlük taze yumurta normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı fiyatı55 ₺
- Köy peyniri normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı 55 ₺
- Narlı tepe naturel yağlı yaprak tulum normal fiyatı 120 ₺ kampanyalı fiyatı 100 ₺
- Kaşar peyniri ise kampanyalı fiyatıyla 100 ₺
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
Çevik Gıda: ''Isparta'nın Zeytin Peynir Dünyası''
“ Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat”
ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE
- Kahvaltılık Sürmelik Reçeller
- Andız Pekmezi
- Bal-Petek Bal
- Keçi Boynuzu Özü
- Karadut Özü
- Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası
- Hakiki Dövme Tereyağı
- Peynir ve Zeytin Çeşitleri
- Yoğurt - Lor - Çökelek
- Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )
- Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
- Teneke Peyniri - Köy Peyniri
- Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
- Natural Sızma Zeytinyağı
- Salamura Yaprak