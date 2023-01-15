ÇEVİK GIDA'DAN PAZAR GÜNÜNE ÖZEL İNDİRİMLER

Çevik Gıda'da indirimler son gaz devam ediyor. Çevik Gıda'nın bu kez ki indirim kampanyası Pazar Günü'ne özel.

Çevik Gıda, bundan sonra pazar günleri de açık olacak.

İŞTE PAZARA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

30 'lu günlük taze yumurta normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı fiyatı 55 ₺

'lu günlük taze yumurta normal fiyatı kampanyalı fiyatı Köy peyniri normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı 55 ₺

kampanyalı Narlı tepe naturel yağlı yaprak tulum normal fiyatı 120 ₺ kampanyalı fiyatı 100 ₺

kampanyalı fiyatı Kaşar peyniri ise kampanyalı fiyatıyla 100 ₺

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ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE

Kahvaltılık Sürmelik Reçeller

Andız Pekmezi

Bal-Petek Bal

Keçi Boynuzu Özü

Karadut Özü

Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası

Hakiki Dövme Tereyağı

Peynir ve Zeytin Çeşitleri

Yoğurt - Lor - Çökelek

Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )

Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri

Teneke Peyniri - Köy Peyniri

Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin

Natural Sızma Zeytinyağı

Salamura Yaprak

















































