Su Ürünleri Av Yasakları Başlıyor

22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5/1 No'lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen ve 5/2 No'lu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler gereği;

İlimiz sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır.

Su ürünleri av yasakları boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır.

Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir-Hoyran Gölü, Karacaören-1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda (Gümüşi Havuz balığı haricinde) amatör (sportif) avcılık da yasaktır.

Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılmış balıkların satışı, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin iznine tabidir. Satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca, stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir.

Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasaklara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır. Balıkçılarımızın ve amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri sürdürülebilir balıkçılık açısından önem arz etmektedir.

Halkımızdan su ürünleri av yasaklarıyla ilgili ihlalleri en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma ile Belediye Zabıta Teşkilatına haber vermeleri gerekmektedir.

Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü