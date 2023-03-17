EĞİRDİR’DE YAZ-KIŞ TURİZM BİTMİYOR.

İSPANYA VE AMERİKA’LILAR EĞİRDİR’E HAYRAN KALDI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK uzun zamandır yürüttüğü çalışmalar ilçe turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve diğer paydaşlarla yürütülen iş birliği ile Isparta turizmine katkı sağlayacak çalışmalar Karatepe Yamaç Paraşütü Tesisleri, Karavan Park Alanı gibi projelerle devam edecek.

Başkan Veli GÖK’ün göreve geldiği günlerde Elektrikli Tekne’yi faaliyete geçirmesi ve Liman yenileme çalışmalarının ardından kordon yürüyüş yolu da ilçe turizmi adına önemli yatırımlar arasına girmeyi başarmış, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra halk tarafından takdirle karşılanmıştı.

Isparta’nın gözbebeği, misafir odası olan Eğirdir İlçesine özellikle yaz aylarında turist kafileleri artarak gelirken, kış aylarında da yerli ve yabancı turist kafileleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak bugün Eğirdir’e 2 turist kafilesi geldi. İspanya’dan 30 kişilik grup, Amerika Arizona’dan gelen yaklaşık 10 kişilik grup ilçeye hayran oldular.

Eğirdir Kalesi, Cami, Medrese ve Eski Eğirdir Evi’ni gezen turistler Eğirdir’den mutlu ayrılarak, karşılaştıkları doğa güzellikleri karşısında oldukça etkilendiler.

Önümüzdeki süreçte Isparta’nın misafir odası Eğirdir ilçesine daha çok turistin gelmesi hedefleniyor.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)

