Altın Piyasasında "Fed" Depremi: Gram Altın 6.388 TL'ye Geriledi!

Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarında hızlı ve sert bir gerileme yaşandı

. Piyasalardaki son durumu değerlendiren Kuyumcu Mehmet Altıniş, altındaki düşüş trendini, ons ve gram altın için kritik seviyeleri ve piyasalardaki genel tabloyu kapsamlı bir şekilde analiz etti

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Piyasada "Altın Depremi": Gram ve Ons Fiyatları Ne Kadar Oldu?

24 ayar gram altının 6.388,79 TL seviyelerine gerilediğini belirten Kuyumcu Mehmet Altıniş, ons fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekti

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Gram Altın: Anlık piyasada düşüş seyrini sürdürerek 6.388,79 TL seviyesinden işlem görüyor .

Ons Altın: Sabah saatlerinde 3.988 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, sonrasında 4.025 dolar seviyelerinde dengelendi .

Kritik Dip Noktası: Ons fiyatının 4.000 doların altına sarkması durumunda 3.970 dolar seviyelerinin görülebileceği, bunun da gram altında 6.300 TL seviyelerini tetikleyebileceği ifade ediliyor .

Yükseliş Senaryoları ve 6.700 Lira Hedefi

Yükseliş İçin Eşik: Ons fiyatlarının yeniden 4.100 doların üzerine çıkması durumunda, gram altının 6.700 TL seviyelerine kadar yükselebileceği öngörülüyor .

Yatırımcılara Tavsiye: Piyasada düşüşle birlikte yatırımcıların satış yönlü hareketlerinin (geri dönüşlerin) oldukça fazla olduğu, ancak uzun vadeli düşünen yatırımcıların dip noktalarını (tabanı) iyi değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor .

Gelecek Hafta Fed Kararı: Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısında faizlerin sabit tutulmasının beklendiği, bu kararın piyasanın yönü açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor .

Piyasaların Anlık Ekranı: Dolar, Euro ve BIST'te Son Rakamlar

Merkez Bankası'nın faiz kararında 100 baz puanlık indirim yapmasının ardından piyasalardaki anlık görünüm ve kurlardaki son durum şu şekilde gerçekleşti

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Dolar (USD): 49,72 TL seviyesinden güne artıda devam ediyor .

Euro (EUR): 55,71 TL seviyelerinden işlem görüyor .

BIST 100: Borsa İstanbul düşüş seyrinde 11.116,99 puandan işlem görmeyi sürdürüyor .

İlk açıklama anındaki kısa süreli dalgalanmanın ardından kurların dengeli bir seyir izlemeye devam ettiği kaydedildi

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Yurt dışı piyasalardan gelebilecek olası güçlü taleplerle birlikte altının yeniden yükselişe geçebileceğini belirten Altıniş, şu öngörülerde bulundu: