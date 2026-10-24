Altın Piyasasında "Fed" Depremi: Gram Altın 6.388 TL'ye Geriledi!Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatlarında hızlı ve sert bir gerileme yaşandı. Piyasalardaki son durumu değerlendiren Kuyumcu Mehmet Altıniş, altındaki düşüş trendini, ons ve gram altın için kritik seviyeleri ve piyasalardaki genel tabloyu kapsamlı bir şekilde analiz etti.
Piyasada "Altın Depremi": Gram ve Ons Fiyatları Ne Kadar Oldu?24 ayar gram altının 6.388,79 TL seviyelerine gerilediğini belirten Kuyumcu Mehmet Altıniş, ons fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekti:
- Gram Altın: Anlık piyasada düşüş seyrini sürdürerek 6.388,79 TL seviyesinden işlem görüyor.
- Ons Altın: Sabah saatlerinde 3.988 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, sonrasında 4.025 dolar seviyelerinde dengelendi.
- Kritik Dip Noktası: Ons fiyatının 4.000 doların altına sarkması durumunda 3.970 dolar seviyelerinin görülebileceği, bunun da gram altında 6.300 TL seviyelerini tetikleyebileceği ifade ediliyor.
Yükseliş Senaryoları ve 6.700 Lira Hedefi
Yurt dışı piyasalardan gelebilecek olası güçlü taleplerle birlikte altının yeniden yükselişe geçebileceğini belirten Altıniş, şu öngörülerde bulundu:
- Yükseliş İçin Eşik: Ons fiyatlarının yeniden 4.100 doların üzerine çıkması durumunda, gram altının 6.700 TL seviyelerine kadar yükselebileceği öngörülüyor.
- Yatırımcılara Tavsiye: Piyasada düşüşle birlikte yatırımcıların satış yönlü hareketlerinin (geri dönüşlerin) oldukça fazla olduğu, ancak uzun vadeli düşünen yatırımcıların dip noktalarını (tabanı) iyi değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.
- Gelecek Hafta Fed Kararı: Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısında faizlerin sabit tutulmasının beklendiği, bu kararın piyasanın yönü açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Piyasaların Anlık Ekranı: Dolar, Euro ve BIST'te Son RakamlarMerkez Bankası'nın faiz kararında 100 baz puanlık indirim yapmasının ardından piyasalardaki anlık görünüm ve kurlardaki son durum şu şekilde gerçekleşti:
İlk açıklama anındaki kısa süreli dalgalanmanın ardından kurların dengeli bir seyir izlemeye devam ettiği kaydedildi.
- Dolar (USD): 49,72 TL seviyesinden güne artıda devam ediyor.
- Euro (EUR): 55,71 TL seviyelerinden işlem görüyor.
- BIST 100: Borsa İstanbul düşüş seyrinde 11.116,99 puandan işlem görmeyi sürdürüyor.