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Isparta'da Sonbahar Şap Aşılama Programı Başladı

Isparta'da Sonbahar Şap Aşılama Programı Başladı
ISPARTA
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Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni

Sonbahar Şap Aşılama Programı Başladı
İlimizde 2021 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında il genelinde başlatılan ve 15 Kasım 2021 tarihine devam edecek olan Sonbahar Şap Aşılama Programları uygulanmaya başlanmıştır.
Aşılama kapsamında tüm büyükbaş hayvancılık işletmeleri tek tek ziyaret edilerek şap hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılacak aynı zamanda buzağılara küpe takılarak kayıt altına alınacaktır.
Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır.
Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aydan büyük bütün büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir.
Sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın son altı ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. Şap aşısının eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Bu nedenlerden dolayı Şap aşısı Hastalığa karşı mücadele açısından, hayvan sevkleri açısından ve buzağı desteklemesinden faydalana bilmek için büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2021 yılı için işletme başına 15.203-TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer almaktadır.
Aşılama Programları, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinatörlüğünde Veteriner Hekim ve Vet. Sağ. Teknisyenlerince yürütülecektir.
Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yetiştiricilerimiz Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi İlimizde Şap Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır.
Aşılama kampanyamız tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun.

Eyup ADIGÜZEL
İl Müdürü
 
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